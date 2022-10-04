تشكيلة إنتر المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره نادي برشلونة الإسباني على ملعب "سان سيرو"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، ومن المرجح بحسب التقارير أن تكون هذه المواجهة مفصلية بالنسبة للمدرب سيموني إنزاغي، ففي حال الخسارة قد تكون مباراته الأخيرة هناك.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب النيراتزوري سيموني إنزاغي خطة لعب 3-5-2، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: سكرينيار – أتشيربي - باستوني

الوسط: دومفريس – باريلا – كريستيان أصلاني – كالهانغولو - جوسينس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - دجيكو

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