تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها معكم فيما يلي، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم في ربع نهائي البطولة.

يستضيف إنتر ميلان اليوم نظيره نادي بنفيكا البرتغالي على أرضية ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، حيث يتطلع عشاق النيراتزوري أن يؤكد سيموني ولاعبيه التأهل اليوم خاصة بعد الفوز في الذهاب بهدفين نظيفين.

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المباراة ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق علي محمد علي.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان ، فرانسيسكو أتشيربي ، أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس ، نيكولو باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش ، هنريك مخيتريان ، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، إدين دجيكو