البوابة - تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في دور الـ16.

يستضيف إنتر اليوم على ملعبه "جيوزيبي مياتزا" نظيره بورتو البرتغالي في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

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ويطمح عشاق النيراتزوري أن يتمكن الفريق تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي من تحقيق الفوز اليوم والوصول للأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب الأغلى في أوروبا.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: سكرينيار ، أتشيربي ، باستوني

خط الوسط: دومفريس ، باريلا ، كالهانغولو ، بروزوفيتش ، ديماركو

خط الهجوم: لوكاكو ، لاوتارو