تشكيلة إنتر المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 22 من الكالتشيو 2023.

يستعد إنتر ميلان اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "لويجي فيراريس" أمام نادي سامبدوريا في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2023.

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ويتطلع النيراتزوري بقيادة إنزاغي إلى مواصلة تقديم المستويات المميزة في الموسم الحالي، وعلى الأقل المحافظة على المركز الثاني في ترتيب الدوري خاصة وأن نابولي يتصدر بفارق مريح جدًا يصل إلى 16 نقطة وبات اللقب شبه محسوم.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2