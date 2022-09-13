تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

وسيحل اليوم الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية نادي إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا على نظيره نادي فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "دووسان أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل اليوم مشجعي النيراتزوري أن يعدل فريقهم الكفة قليلًا خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها المباراة الماضية أمام بايرن ميونخ، لذلك فإن المدرب إنزاغي مطالب بتحقيق الفوز اليوم ولا بديل عن ذلك بالنسبة للجماهير.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما جاء في التقارير خلال الساعات الماضية، فإن الإيطالي فيليبو إنزاغي سيعتمد خطة لعب 3-5-2، وستتضمن تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: سكرينيار – دي فري - باستوني

الوسط: دومفريس – باريلا – بروزوفيتش – كالهانغولو - جوسينس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – دجيكو

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