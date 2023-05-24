تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في نهائي كأس إيطاليا 2023

يستعد نادي إنتر ميلان اليوم لخوض مواجهة قوية أمام نادي فيورنتينا على أرضية ملعب "أولمبيكو" في إطار منافسات نهائي كأس إيطاليا 2023.

النيراتزوري بقيادة إنزاغي يتطلع هذا الموسم لتحقيق إنجاز لافت، حيث أنه سينافس اليوم للفوز بلقب كأس إيطاليا، ومن ثم سيحضر لمنافسة هي الأقوى هذا الموسم عندما يلتقي مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في 10 يونيو المقبل.

موعد مباراة فيورنتينا وإنتر اليوم في كأس إيطاليا 2023

تقام مباراة فيورنتينا ضد إنتر مساء يوم الأربعاء 24 مايو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة فيورنتينا وإنتر

من المقرر أن تبث مباراة فيورنتينا وإنتر اليوم في نهائي كأس إيطاليا 2023 عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دارميان ، أتشيربي ، باستوني

خط الوسط: دومفريس ، بروزوفيتش ، باريلا ، كالهانغولو ، ديماركو

خط الهجوم: دجيكو ، لاوتارو مارتينيز

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