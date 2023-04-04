تشكيلة إنتر المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستضيف نادي إنتر ميلان اليوم خصمه نادي يوفنتوس على أرضية ملعب "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2023، حيث يسعى النيراتزوري لرد الاعتبار هذا المساء خاصة بعد الخسارة في آخر لقاء أمام اليوفي في الدوري بهدف دون رد.

اقرأ أيضًا: أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي 22-23

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في ديربي إيطاليا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان ، أتشيربي ، باستوني

خط الوسط: دومفريس ، باريلا ، بروزوفيتش ، مخيتريان ، غوسينس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، دجيكو