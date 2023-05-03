تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 33.

يستعد نادي إنتر ميلان اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" أمام نادي هيلاس فيرونا في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الكالتشيو 2023.

اقرأ أيضًا: مقابل 70 مليون يورو..تشافي يضحي بمهاجم برشلونة لأجل ميسي

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 2 بصوت المعلق محمد الشامسي.

تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: باستوني ، دي فري ، دي أمبروزيو

خط الوسط: ديماركو ، كالهانغولو ، بروزوفيتش ، باريلا ، دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، دجيكو