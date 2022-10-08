يخوض إنتر ميلان مواجهة صعبة أمام مستضيفه ساسولو اليوم السبت على أرضية ملعب مابي لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين النيراتزوري تاسع الترتيب العام برصيد 12 نقطة، ومستضيفه الذي يحتل المركز الثامن بالرصيد ذاته في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، فرانشيسكو آتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، كريستيان آسلاني، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.