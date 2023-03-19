تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في ديربي الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستقبل نادي إنتر ميلان اليوم خصمه نادي يوفنتوس على أرضية ملعب "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة الكالتشيو موسم 22-23.

اقرأ أيضًا: محمد صلاح يقترب من باريس سان جيرمان

وستنطلق صافرة مباراة إنتر ضد يوفنتوس اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

يحجز النيراتزوري حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، وعلى الصعيد الأوروبي تمكن من الوصول للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو البرتغالي، وسيلاقي نادي برتغالي آخر في الدور المقبل أيضًا وهو نادي بنفيكا.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في ديربي الدوري الإيطالي

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: سكرينيار ، دي فري ، أتشيربي

خط الوسط: ديماركو ، كالهانغولو ، بروزوفيتش ، باريلا ، دارميان

خط الهجوم: لوكاكو ، لاوتارو مارتينيز