تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في كأس السوبر الإيطالي

يتحدى إنتر ميلان خصمه التاريخي يوفنتوس اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في لقاء ديربي إيطاليا للظفر بلقب كأس السوبر الإيطالي.

وتقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق عيسى الحربين.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في لقاء كأس السوبر الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.