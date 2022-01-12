تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إنتر اليوم في كأس السوبر الإيطالي

يستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر ميلان اليوم الأربعاء على لقب كأس السوبر الإيطالي الذي سيجري على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو).

وتقام المباراة النارية بين الندين التاريخيين مساء اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق عيسى الحربين.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، دانييلي روغاني، جيورجيو كييليني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.