تعرف على تشكيلة إنتر ميلان ويوفنتوس اليوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2023 من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذا الديربي الناري مساء اليوم.

يترقب عشاق الكرة الإيطالية الليلة موقعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس على أرضية ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)" في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2023 والمقرر أن تلعب الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بين الفريقين 1-1، لذا سيكون الحسم في هذا اللقاء الناري الذي سيبث عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD Premium بصوت المعلق علي الكعبي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في كأس إيطاليا 2023

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان ، أتشيربي ، باستوني

خط الوسط: دومفريس ، باريلا ، كالهانغولو ، مخيتريان ، ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، دجيكو

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: بريمير ، بونوتشي ، دانيلو

خط الوسط: دي تشيليو ، رابيو ، لوكاتيلي ، ميريتي ، كوستيتش

خط الهجوم: دي ماريا ، كييزا