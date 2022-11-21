تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيران اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة الأولى في المجموعة الثانية اليوم.

يبدأ منتخب إنجلترا اليوم مشواره في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة أمام منتخب إيران في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ويتطلع مشجعي المنتخب الإنجليزي أن يتمكن المدرب غاريث ساوثغيت الذهاب بالفريق بعيدًا والمنافسة على اللقب الأغلى عالميًا الذي حققه الإنجليز مرة واحدة فقط في عام 1966.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيران اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيران اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ساوثغيت على خطة لعب 3-4-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بيكفورد

الدفاع: ستونز – داير – ماغواير

الوسط: تريبير – بيلينغهام – رايس – لوك شاو

الهجوم: ساكا – هاري كين - ستيرلينغ

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