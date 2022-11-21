موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثانية والقنوات الناقلة لها.

تنطلق اليوم ثاني مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022، حيث يخوض منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة أمام منتخب ويلز على استاد أحمد بن علي المونديالي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتطلع المنتخب الأمريكي المعزز بمجموعة من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات العالمية إلى تقديم ما يرقى لآمال وتطلعات المشجعين في أولى المباريات، في حين أن منتخب ويلز الذي يعوّل على مهارات نجم الملكي السابق غاريث بيل سيسعى الآخر لحصد أول ثلاث نقاط في المونديال.

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 21 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد أحمد بن علي المونديالي

المعلق: أحمد البلوشي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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