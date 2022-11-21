موعد مباراة السينغال وهولندا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الأولى والقنوات الناقلة لها.

تنطلق اليوم ثاني مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022، حيث يخوض منتخب السينغال مواجهة أمام منتخب هولندا على استاد الثمامة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويطمح أسود التيرانغا إلى تقديم الأداء المطلوب أمام الطواحين اليوم في ظل غياب نجم الفريق ساديو ماني بسبب الإصابة، في حين أن هولندا المدججة بالنجوم ستسعى لحصد أول ثلاث نقاط في المونديال للذهاب بعيدًا في البطولة كما سبق لها وأن فعلت في العديد من النسخ السابقة.

موعد مباراة السينغال وهولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 21 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد الثمامة

المعلق: رؤوف خليف

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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