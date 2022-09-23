تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم بدوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً اليوم الجمعة على خصمه اللدود الإيطالي في مواجهة صعبة للطرفين ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين عملاقي القارة لحساب المجموعة A3 على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا).

ويقبع فريق الأسود الثلاثة في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين من 4 مباريات، فيما يحتل الآتزوري المركز الثالث برصيد 5 نقاط من نفس عدد اللقاءات.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: ريس جيمس، هاري ماغواير، فيكايو توموري، بين تشيلويل.

خط الوسط: جود بيلينغهام، ديكلان رايس، رحيم ستيرلينغ، مايسون ماونت، فيل فودين.

خط الهجوم: هاري كين.