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تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم بدوري الأمم الأوروبية

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:26
هاري كين يقود تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم أمام إيطاليا (المصدر: أ ف ب)
هاري كين يقود تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم أمام إيطاليا (المصدر: أ ف ب)

يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً اليوم الجمعة على خصمه اللدود الإيطالي في مواجهة صعبة للطرفين ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين عملاقي القارة لحساب المجموعة A3 على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا).

ويقبع فريق الأسود الثلاثة في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين من 4 مباريات، فيما يحتل الآتزوري المركز الثالث برصيد 5 نقاط من نفس عدد اللقاءات.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: ريس جيمس، هاري ماغواير، فيكايو توموري، بين تشيلويل.
خط الوسط: جود بيلينغهام، ديكلان رايس، رحيم ستيرلينغ، مايسون ماونت، فيل فودين.
خط الهجوم: هاري كين.

كلمات دالة:منتخب إنجلترامنتخب إيطاليادوري الأمم الأوروبية

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