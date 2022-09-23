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تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:17
روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية (المصدر: أ ف ب)
روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية (المصدر: أ ف ب)

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة غريمه التاريخي الإنجليزي اليوم الجمعة في واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين عملاقي القارة لحساب المجموعة A3 على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا).

ويحتل الآتزوري المركز الثالث برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، فيما يقبع فريق الأسود الثلاثة في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين من نفس عدد المواجهات.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو باستوني، ليوناردو بونوتشي، إيمرسون بالميري.
خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، بريان كريستانتي.
خط الهجوم: ماتيو كانسيليري، جيانلوكا سكاماكا، جياكومو راسبادوري.

كلمات دالة:منتخب إيطاليامنتخب إنجلترادوري الأمم الأوروبية

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