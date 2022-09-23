تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة غريمه التاريخي الإنجليزي اليوم الجمعة في واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين عملاقي القارة لحساب المجموعة A3 على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا).

ويحتل الآتزوري المركز الثالث برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، فيما يقبع فريق الأسود الثلاثة في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين من نفس عدد المواجهات.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو باستوني، ليوناردو بونوتشي، إيمرسون بالميري.

خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، بريان كريستانتي.

خط الهجوم: ماتيو كانسيليري، جيانلوكا سكاماكا، جياكومو راسبادوري.