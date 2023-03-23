  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 23 آذار / مارس 2023 - 09:10
(Photo by Paul ELLIS / AFP)
(Photo by Paul ELLIS / AFP) تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الأولى من التصفيات.

اقرأ ايضاًجدول مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 والقنوات الناقلةجدول مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في مباراة إيطاليا وإنجلترا اليوم الساعة 10:45 م بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

اقرأ أيضًا: ماونت يقترب من ليفربول بعد فشل المفاوضات مع تشيلسي

ويسعى المدرب غاريث ساوثغيت إلى قيادة منتخب الأسود الثلاثة إلى بطولة يورو 2024 بعد تخطي المنتخبات في مجموعته والتي تضم كلًا من إيطاليا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: غاريث ساوثغيت
التشكيلة: 3-4-3

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: جون ستونز ، هاري ماغواير ، لوك شاو

خط الوسط: ريس جيمس ، ديكلان رايس ، جود بيلينغهام ، جوردن هندرسون

خط الهجوم: فيل فودين ، هاري كين ، بوكايو ساكا


© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...