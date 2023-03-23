تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الأولى من التصفيات.

تنطلق صافرة البداية في مباراة إيطاليا وإنجلترا اليوم الساعة 10:45 م بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

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ويسعى المدرب غاريث ساوثغيت إلى قيادة منتخب الأسود الثلاثة إلى بطولة يورو 2024 بعد تخطي المنتخبات في مجموعته والتي تضم كلًا من إيطاليا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: غاريث ساوثغيت

التشكيلة: 3-4-3

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: جون ستونز ، هاري ماغواير ، لوك شاو

خط الوسط: ريس جيمس ، ديكلان رايس ، جود بيلينغهام ، جوردن هندرسون

خط الهجوم: فيل فودين ، هاري كين ، بوكايو ساكا