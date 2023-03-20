ماونت يقترب من ليفربول بعد فشل المفاوضات مع تشيلسي

البوابة – بات مستقبل اللاعب ماسون ماونت مع نادي تشيلسي غير واضح الملامح، خاصة أن وكيل أعمال اللاعب كشف في تصريحات صحفية أن المفاوضات مؤخرًا لم تسفر عن أي اتفاق جديد بشأن تمديد العقد.

وكان النجم الإنجليزي صاحب الـ24 عامًا ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي التي استدعيت لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022 من قبل المدرب غاريث ساوثغيت.

وكيل أعمال ماونت يكشف آخر تطورات المفاوضات مع تشيلسي

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر" آخر التطورات بشأن تجديد عقد ماسون ماونت مع تشيلسي والذي ينتهي في 30 حزيران 2024.

وبحسب وكيل أعمال اللاعب، فقد تم الاجتماع مع إدارة نادي تشيلسي في هذا الخصوص للتفاوض حول مستقبل اللاعب مع الفريق، خاصة وأنه لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن لتمديد العقد.

وبحسب فابريزيو رومانو، فمن المتوقع أن يهم النجم الإنجليزي بالرحيل عن البلوز هذا الصيف في حال لم يتم التوصل لاتفاق مناسب، وفي هذه الحالة فإن ليفربول من ضمن الأندية المهتمة والوجهة الأقرب للاعب.