جدول مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهات اليوم خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، ولكن على صعيد المنتخبات وليس الأندية وذلك ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، ومن أبرز اللقاءات هذا المساء مباراة إيطاليا وإنجلترا على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، إلى جانب مباراة أخرى تجمع البرتغال مع نظيره ليشتنشتاين على ملعب "خوسيه الفالادي".

جدول مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تصفيات أمم أوروبا – الجولة الأولى

إيطاليا ضد إنجلترا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Rai 1

البرتغال ضد ليشتنشتاين – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: RTP 1

تصفيات أمم أفريقيا – الجولة الثالثة

الغابون ضد السودان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3

الجزائر ضد النيجر – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

مباريات ودية منتخبات

الأرجنتين ضد بنما – الموعد: 2:30 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports