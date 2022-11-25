تشكيلة إنجلترا المحتملة أمام الولايات المتحدة في مونديال قطر

يلتقي منتخب إنجلترا بخصمه الأميركي اليوم الجمعة على أرضية ستاد البيت في واحدة من أبرز مواجهات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

يدخل فريق "الأسود الثلاثة" اللقاء منتشياً بفوزه الكاسح على منتخب إيران بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى، فيما تعادل الأميركيون مع ويلز بهدف لمثله.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبالإمكان مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبير، جون ستونز، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: جود بيلينغهام، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ.

خط الهجوم: هاري كين.