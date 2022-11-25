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تشكيلة إنجلترا المحتملة أمام الولايات المتحدة في مونديال قطر

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:38
هاري كين مطالب بالتسجيل لـ إنجلترا اليوم (المصدر: أ ف ب)
هاري كين مطالب بالتسجيل لـ إنجلترا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلتقي منتخب إنجلترا بخصمه الأميركي اليوم الجمعة على أرضية ستاد البيت في واحدة من أبرز مواجهات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

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يدخل فريق "الأسود الثلاثة" اللقاء منتشياً بفوزه الكاسح على منتخب إيران بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى، فيما تعادل الأميركيون مع ويلز بهدف لمثله.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبالإمكان مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: كيران تريبير، جون ستونز، هاري ماغواير، لوك شو.
خط الوسط: جود بيلينغهام، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ.
خط الهجوم: هاري كين.

كلمات دالة:منتخب إنجلترامنتخب الولايات المتحدة الأميركيةكأس العالم 2022

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