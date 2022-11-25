مونديال 2022: قائمة الولايات المتحدة الممكنة لمواجهة إنجلترا

يسعى منتخب الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق نتيجة إيجابية حين يلاقي غريمه الإنجليزي اليوم الجمعة على أرضية ستاد البيت لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تعادل المنتخب الأميركي في الجولة الأولى مع نظيره الويلزي بهدف لهدف، فيما اكتسح الإنجليز منتخب إيران بنتيجة 6-2.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبالإمكان مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة الولايات المتحدة المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غريغ بيرهالتير.

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، ووكر زيمرمان، تيم ريم، أنتوني روبنسون.

خط الوسط: يونس موسى، تايلر آدامز، ويستون ماكيني.

خط الهجوم: تيموثي وياه، جوشوا سارجنت، كريستيان بوليسيتش.