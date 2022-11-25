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مونديال 2022: قائمة الولايات المتحدة الممكنة لمواجهة إنجلترا

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:51
فريق الولايات المتحدة (المصدر: أ ف ب)
فريق الولايات المتحدة (المصدر: أ ف ب)

يسعى منتخب الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق نتيجة إيجابية حين يلاقي غريمه الإنجليزي اليوم الجمعة على أرضية ستاد البيت لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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تعادل المنتخب الأميركي في الجولة الأولى مع نظيره الويلزي بهدف لهدف، فيما اكتسح الإنجليز منتخب إيران بنتيجة 6-2.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبالإمكان مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة الولايات المتحدة المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غريغ بيرهالتير.

حراسة المرمى: مات تيرنر.
خط الدفاع: سيرجينيو ديست، ووكر زيمرمان، تيم ريم، أنتوني روبنسون.
خط الوسط: يونس موسى، تايلر آدامز، ويستون ماكيني.
خط الهجوم: تيموثي وياه، جوشوا سارجنت، كريستيان بوليسيتش.

كلمات دالة:منتخب الولايات المتحدة الأميركيةمنتخب إنجلتراكأس العالم 2022

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