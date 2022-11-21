تشكيلة إيران المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة الأولى في المجموعة الثانية اليوم.

يبدأ منتخب إيران اليوم أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب إنجلترا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ويتطلع أنصار المنتخب الإيراني أن يتمكن الفريق من تقديم أفضل أداء في النسخة 22 من المونديال، حيث أن منتخب إيران لم يسجل سوى 9 أهداف خلال 15 مباراة خاضها في كأس العالم.

تشكيلة إيران المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة إيران المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كارلوس كيروش على خطة لعب 4-5-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بيرانفاند

الدفاع: محمدي – حسيني – بورعلي كنجي - محرمي

الوسط: أميري – حاج صافي – عزت الله – أحمد نور الله - جهانبخش

الهجوم: مهدي طارمي

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