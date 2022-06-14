يستضيف منتخب ألمانيا غريمه الإيطالي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A3 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين ثالث المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وصاحب الصدارة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: يوناس هوفمان، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، تيلو كيهرير.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، يوشوا كيميش، سيرج غنابري، توماس مولر، جمال موسيالا.

خط الهجوم: لوكاس نميتشا.