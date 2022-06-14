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تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم

منشور 14 حزيران / يونيو 2022 - 10:43
منتخب ألمانيا يسعى لتحقيق الفوز على بطل أوروبا (المصدر: أ ف ب)
منتخب ألمانيا يسعى لتحقيق الفوز على بطل أوروبا (المصدر: أ ف ب)

يستضيف منتخب ألمانيا غريمه الإيطالي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A3 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين ثالث المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وصاحب الصدارة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: يوناس هوفمان، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، تيلو كيهرير.
خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، يوشوا كيميش، سيرج غنابري، توماس مولر، جمال موسيالا.
خط الهجوم: لوكاس نميتشا.

كلمات دالة:منتخب ألمانيامنتخب إيطاليادوري الأمم الأوروبية

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