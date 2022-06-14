يحل منتخب إيطاليا بطل أوروبا ضيفاً اليوم الثلاثاء على غريمه الألماني في مواجهة مرتقبة سيشهدها ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A3 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين متصدر المجموعة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وثالث المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، فرانشيسكو آتشيربي، أليساندرو باستوني، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الوسط: دافيدي فراتيزي، مانويل لوكاتيلي، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، لورينزو بيليغريني.