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تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم

منشور 14 حزيران / يونيو 2022 - 10:51
جانب من تدريبات منتخب إيطاليا (المصدر: أ ف ب)
جانب من تدريبات منتخب إيطاليا (المصدر: أ ف ب)

يحل منتخب إيطاليا بطل أوروبا ضيفاً اليوم الثلاثاء على غريمه الألماني في مواجهة مرتقبة سيشهدها ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A3 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين متصدر المجموعة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وثالث المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، فرانشيسكو آتشيربي، أليساندرو باستوني، ليوناردو سبيناتزولا.
خط الوسط: دافيدي فراتيزي، مانويل لوكاتيلي، ساندرو تونالي.
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، لورينزو بيليغريني.

كلمات دالة:منتخب إيطاليامنتخب ألمانيادوري الأمم الأوروبية

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