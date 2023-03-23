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تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في تصفيات يورو 2024

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 23 آذار / مارس 2023 - 08:52
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في تصفيات يورو 2024

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في تصفيات يورو 2024 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الأولى من التصفيات.

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تنطلق صافرة البداية في مباراة إيطاليا وإنجلترا اليوم الساعة 10:45 م بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

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مباريات المجموعة الثالثة ستكون مثيرة للاهتمام، حيث أن إنجلترا لها ثأر قديم مع إيطاليا التي خطفت يورو 2020 بركلات الترجيح آنذاك وتوجت باللقب، كما أن إيطاليا ستنافس في نفس المجموعة مقدونيا الشمالية التي كانت سببًا في حرمانها الوصول لمونديال قطر. 

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: روبيرتو مانشيني
التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي ، فرانشيسكو أتشيربي ، رافاييل تولوي

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو ، ساندرو تونالي ، ماركو فيراتي ، نيكولو باريلا ، إيمرسون بالميري

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو ، جيانلوكا سكاماكا


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