تشكيلة إيفرتون المتوقعة لمواجهة ليفربول اليوم في ديربي الميرسيسايد نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

يدخل نادي إيفرتون اليوم منتشيًا بفوزه المهم الذي حققه الجولة الماضية أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال، وذلك عندما يحل ضيفًا على "أنفيلد" في مباراته ضمن منافسات الجولة 23.

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ويطمح أنصار إيفرتون أن يتمكن الفريق من تفادي الهبوط للدرجة الثانية، وخاصة بعد قدوم المدرب الجديد شون دايش خلفًا للمدرب السابق للفريق فرانك لامبارد.

تشكيلة إيفرتون المتوقعة لمواجهة ليفربول اليوم في ديربي الميرسيسايد

المدرب: شون دايش

التشكيلة: 4-5-1