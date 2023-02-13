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توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 شباط / فبراير 2023 - 07:39
(Photo by Oli SCARFF / AFP)
(Photo by Oli SCARFF / AFP)

تعرف على توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الجولة 23 من البريميرليغ. 

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ستكون الإثارة حاضرة هذا المساء حينما يلتقي نادي ليفربول مع نظيره نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

وتشهد قائمة الريدز عودة صخرة الدفاع فان دايك الذي يعوّل عليه كلوب لاستعادة التوازن في الخطوط الخلفية للفريق، إلى جانب أيضًا عودة جوتا للمشاركة في التدريبات. 

توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، حيث سيتم نقل هذه المواجهة المنتظرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في مختلف الدول العربية: 

  • الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
  • الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا
  • الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا
  • الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان

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