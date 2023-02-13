تعرف على توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الجولة 23 من البريميرليغ.

ستكون الإثارة حاضرة هذا المساء حينما يلتقي نادي ليفربول مع نظيره نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

وتشهد قائمة الريدز عودة صخرة الدفاع فان دايك الذي يعوّل عليه كلوب لاستعادة التوازن في الخطوط الخلفية للفريق، إلى جانب أيضًا عودة جوتا للمشاركة في التدريبات.

توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، حيث سيتم نقل هذه المواجهة المنتظرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في مختلف الدول العربية: