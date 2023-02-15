تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المؤجلة من الأسبوع 12 في البريميرليغ.

يستعد نادي ارسنال اليوم لخوض مواجهة قوية على أرضه "استاد الإمارات" أمام المنافس المباشر على الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، وذلك في إطار منافسات الجولة 12 المؤجلة من تاريخ 19 أكتوبر 2022.

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وسيحرص الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا على تحقيق الفوز بين جماهيره لتأكيد أحقيته في صدارة البريميرليغ، لأن غير ذلك سيعني أن السيتي سيتعادل ليصبح بنفس رصيد النقاط، وقد يخطف الصدارة عاجلًا أم آجلًا.

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3