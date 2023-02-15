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توقيت مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 07:58
(Photo by Oli SCARFF / AFP)
(Photo by Oli SCARFF / AFP)

تعرف على توقيت مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في الجولة 12 المؤجلة من تاريخ 19 أكتوبر 2022.

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان قمة الدوري الإنجليزي اليوم بين المتصدر آرسنال الذي يستضيف على ملعبه "الإمارات" نظيره ومنافسه المباشر على الصدارة نادي مانشستر سيتي.

وفي حال تمكن السيتي بقيادة غوارديولا هذا المساء من خطف الثلاث النقاط من كتيبة ميكيل أرتيتا، فستشتعل المنافسة في الدوري الإنجليزي، خاصة وأن كلا الفريقين سيتعادلان في رصيد النقاط بواقع 51 لكل منهما.

توقيت مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة النارية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق حفيظ دراجي. 

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة 12 المؤجلة في مختلف الدول العربية: 

  • الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
  • الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا
  • الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا
  • الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

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