تشكيلة اسبانيا المتوقعة اليوم لمواجهة اليابان في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة الخامسة.

تلعب اليوم اسبانيا مواجهة قوية أمام منتخب اليابان العنيد في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وبشكل عام ستكون الحظوظ وافرة بالنسبة للماتادور الاسباني للتأهل إلى الدور الثاني في البطولة، حيث أن التعادل قد يكون كافيًا خاصة بعد الفوز والتعادل في أول جولتين.

تشكيلة اسبانيا المتوقعة اليوم لمواجهة اليابان في كأس العالم 2022

تشكيلة اسبانيا المتوقعة اليوم لمواجهة اليابان في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب اسبانيا لويس إنريكي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوناي سيمون

الدفاع: ألبا ، لابورت ، رودري ، كارفاخال

الوسط: بيدري ، بوسكيتس ، جافي

الهجوم: أولمو ، موراتا ، فيران توريس

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