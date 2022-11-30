جدول مباريات كأس العالم غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإَضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المجموعتين الخامسة والسادسة والقنوات الناقلة لها.

تسدل مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 الستار على مرحلة المجموعات، من خلال منافسات الجولة الثالثة في المجموعتين الخامسة والسادسة، وأبرزها مواجهة المغرب أمام كندا لتأكيد التأهل للدور الثاني من مونديال قطر 2022، وأيضًا ستكون هناك مواجهات قوية وحاسمة بين كرواتيا وبلجيكا، واليابان وإسبانيا، وكوستاريكا وألمانيا.

جدول مباريات كأس العالم غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور المجموعات

كندا ضد المغرب – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

كرواتيا ضد بلجيكا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

اليابان ضد إسبانيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

كوستاريكا ضد ألمانيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

أستراليا تقهر الدنمارك وتتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم