تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة السادسة والقنوات الناقلة لها.

تستعد جماهير العالم العربي اليوم لدعم وتشجيع آخر المنتخبات العربية في كأس العالم قطر 2022، وذلك خلال مباراة المغرب وكندا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على استاد الثمامة.

وكان أسود الأطلس قد قدموا أداءً عالميًا وقويًا في أول مبارتين أمام أصعب المنتخبات الأوروبية، حيث تعادلوا مع كرواتيا وتغلبوا على بلجيكا بهدفين نظيفين، وسيكون التعادل اليوم كافيًا للمغرب للتأهل لدور ال16 من مونديال قطر 2022.

مباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022..الموعد والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 1 ديسمبر 2022

الموعد: 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد الثمامة

المعلق: جواد بدة

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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