تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام السعودية اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الأولى في الجموعة الثالثة.

تنطلق اليوم أولى مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022 والتي ستجمع بين السعودية والأرجنتين على استاد لوسيل، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة الأخضر السعودي بالإضافة إلى متابعة منتخب التانغو الذي سيكون في مقدمته النجم ليونيل ميسي.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام السعودية اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام السعودية اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا ، ليساندرو مارتينيز ، أوتاميندي ، أكونيا

الوسط: دي بول ، باريديس ، آليستر

الهجوم: ميسي ، لاوتارو مارتينيز ، دي ماريا

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