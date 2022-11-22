موعد مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهة الأولى في المجموعة الثالثة والقنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب السعودية اليوم لبدء مشواره في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين على ملعب "لوسيل"، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

ويترقب الجميع هذه المواجهة التي سيخوضها الأخضر السعودي اليوم أمام راقصي التانغو الذين سيكون في مقدمتهم الأسطورة لونيل ميسي الذي يلعب آخر كأس عالم في مسيرته الكروية.

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الموعد: 1:00 مساءً بتوقيت السعودية

المناسبة: الجولة الأولى في دور المجموعات

الملعب: استاد لوسيل

المعلق: حسن العيدروس ، خليل البلوشي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max \ Alkass EXTRA One HD

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