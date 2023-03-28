تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام كوراساو اليوم في المواجهة الودية نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء التحضيري لراقصي التانغو.

تستمر الاستعدادات في معسكر منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي على قدم وساق، حيث خاض منتخب التانغو أول مباراة ودية أمام بنما وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين، ويستعد اليوم أيضًا لمواجهة ودية أخرى أمام نظيره كوراساو على ملعب "يونيكو مادري دي سيوداديس".

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ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة مباراة الأرجنتين ضد كوراساو الودية اليوم، ولكن قد تنقلها إحدى قنوات الفجر الفضائية، في الوقت الذي ستنطلق فيه صافرة البداية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في تمام الساعة 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام كوراسو اليوم في المواجهة الودية

المدرب :ليونيل سكالوني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: مونتيل ، بيزيلا ، ليساندرو مارتينيز ، أوكونيا

خط الوسط: فاكوندو ألمادا ، باريديس ، بالاسيوس

خط الهجوم: ميسي ، لاوتارو ، ديبالا