تشكيلة الأردن المتوقعة أمام عمان اليوم في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويستضيف اليوم المنتخب الأردني نظيره المنتخب العماني على ملعب "استاد عمان الدولي"، وذلك ضمن المباراة النهائية في بطولة الأردن الدولية الودية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وفي البطولة التي تضم 4 منتخبات، تغلب منتخب النشامى على نظيره المنتخب السوري بهدفين نظيفين، في حين استطاع المنتخب العماني الفوز على أسود الرافدين بركلات الترجيح.

تشكيلة الأردن المتوقعة أمام عمان اليوم في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية

تشكيلة الأردن المتوقعة أمام عمان اليوم في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية تم تداولها من خلال بعض المواقع والمصادر، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب النشامى عدنان حمد على الأسماء التالية ضمن تشكيلة اليوم:

الحراسة: يزيد أبو ليلى

الدفاع: أبو حشيش – عبدالله ديارا – يزن العرب – إحسان حداد

الوسط: نور الدين الروابدة – إبراهيم سعادة – موسى التعمري – أحمد سمير

الهجوم: شرارة – يزن النعيمات

ومن المقرر أن يتم بث المباراة النهائية بين الأردن وعمان على عدة قنوات عربية، وأبرزها قناة الأردن الرياضية، والعراقية سبورت والشارقة سبورت وعمان سبورت.

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