موعد مباراة الأردن وعمان في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويستضيف اليوم منتخب الأردن نظيره منتخب عمان في المباراة النهائية لبطولة الأردن الدولية الودية الكرة القدم، والتي ستلعب في العاصمة الأردنية عمان على "استاد عمان الدولي".

وكانت هذه البطولة الودية قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، حيث فاز المنتخب الأردني على نظيره المنتخب السوري بهدفين نظيفين، في حين خسر المنتخب العراقي بركلات الترجيح أمام المنتخب العماني.

موعد مباراة الأردن وعمان في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأردن وعمان في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية، في المباراة النهائية للبطولة التي بدأت الجمعة وضمت 4 منتخبات وهي الأردن وعمان والعراق وسوريا.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة النهائية بين الأردن وعمان على عدة قنوات عربية، وأبرزها قناة الأردن الرياضية، والعراقية سبورت والشارقة سبورت وعمان سبورت.

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