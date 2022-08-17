تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري في مواجهة الليلة تبقى مجرد توقعات وتكهنات من قبل المحللين والمتابعين، حيث لا أحد يعلم ماذا يدور في فكر المدرب ريكاردو سواريش الذي يسعى لتحقيق الفوز للبقاء في المنافسة على الدوري المصري.

الأهلي يحجز حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، ومن المهم أن يحقق الفوز الليلة أمام إيسترن كومباني ليقلص الفارق مع متصدر الدوري نادي الزمالك والوصيف بيراميدز.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في الدوري المصري الجولة 31 اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري هي قنوات أون تايم سبورت حصريًا.

ومن المتوقع أن يعتمد سواريش على التشكيلة التالية:

التشكيلة: 3-4-3

الحراسة: علي لطفي

الدفاع: محمد عبد المنعم - محمود متولي - رامي ربيعة

الوسط: محمد أشرف - محمد فخري - أليو ديانج - محمد هاني

الهجوم: لويس ميكيسوني - صلاح محسن - زياد طارق

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

رسمياً: فيفا يوافق على تقديم موعد انطلاق كأس العالم