نستعرض معكم من خلال هذه المقالة تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الحزم الإثنين 29 مايو في دوري يلو 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 34 والأخير في موسم 2022-2023.

يختتم أهلي جدة مشواره هذا الموسم في لقاء قوي اليوم أمام الحزم على أرضية ملعب "الرس" في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي يلو 2023.

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وكان الراقي بقيادة بيتسو موسيماني قد توج رسميًا بطلًا لدوري يلو موسم 2022-2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الجولة الماضية على القادسية بهدف دون رد ليصل إلى 71 نقطة، وبالتالي ضمن العودة إلى المنافسة في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

متى موعد مباراة الاهلي والحزم اليوم في دوري يلو السعودي؟

تقام مباراة الأهلي والحزم اليوم في مسابقة دوري يلو السعودي مساء الإثنين الموافق 29 مايو 2023، وسيطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل المواجهة عبر شبكة القنوات السعودية الرياضية على قمر نايل سات وتحديدًا على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق عبد المجيد الحربي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الحزم اليوم

المدرب: بيتسو موسيماني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي ، ريان حامد ، باستوس ، عبد الباسط هندي

خط الوسط: ميليسي ، هشام فايق ، رياض بودبوز

خط الهجوم: مودو بارو ، حسن العلي ، هيثم عسيري