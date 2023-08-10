تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الحزم في افتتاحية الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في بداية الموسم الجديد.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة أول مباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24 والتي ستجمع بين الأهلي ونظيره الحزم على أرضية ملعب "استاد الأمير عبدالله الفيصل" في إطار منافسات الجولة الأولى.

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وسيكون جماهير الراقي على أعلى درجة من الحماس في هذه المواجهة، وخاصة بوجود الصفقات الجديدة لأهلي جدة في الصيف مثل رياض محرز، سانت ماكسيمن، فرانك كيسي، روبرتو فيرمينو، إيبانيز، وإدوارد ميندي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الحزم في افتتاحية الدوري السعودي 2023