نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الخليج في الدوري السعودي 2023-24، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من الموسم الجديد.

يستعد النادي الأهلي السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نادي الخليج على أرضية ملعب "استاد الأمير محمد بن فهد" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

اقرأ أيضًا: قيمة صفقة انتقال نيمار إلى الهلال والراتب الذي ينتظره

الراقي كان قد أبدع وأمتع جماهيره في الجولة الأولى بعد الفوز بثلاثية على الحزم من توقيع النجم البرازيلي ونجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو الذي أعلن نيته صراحة في المنافسة على لقب الهداف بعد تسجيل أول هاتريك له في الدوري.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الخليج في الدوري السعودي 2023-24