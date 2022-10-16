تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرياض اليوم في دوري يلو السعودي 2022-2023، نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يستعد أهلي جدة اليوم لمواجهة الرياض في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو السعودي، حيث يتسلح الفريق بمعنويات عالية، خاصة بعد قدوم المدرب الجديد بيتسو موسيماني، وأيضًا بعد أن الأهلي في المركز الرابع في ترتيب دوري يلو السعودي، لذلك من المتوقع أن تكون المواجهة اليوم حماسية وسيقدم الأهلي كل ما لديه لمواصلة المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرياض اليوم في دوري يلو السعودي

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرياض اليوم في دوري يلو السعودي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات فقد يعتمد مدرب أهلي جدة بيتسو موسيماني على الأسماء التالية ضمن تشكيلة اليوم:

الحراسة: محمد الربيعي

الدفاع: إبراهيم الزبيدي – باستوس – عبد الباسط هندي – علي مجرشي

الوسط: إياد مدني – هشام فايق – يوسف العبدلي – هيثم عسيري – عبدالله المقرن

الهجوم: لويس جرابان

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