موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه القمة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد اليوم عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمتابعة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وفي ذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكان آخر كلاسيكو بين الفريقين انتهى بفوز برشلونة برباعية نظيفة على ريال مدريد، ودائمًا ما تكون هذه المواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لمشجعي الفريقين، وفي الغالب يصعب التكهن أو التوقع بنتيجة المباراة، وهذا ما يزيد من حماس وإثارة الكلاسيكو في كل مناسبة.

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: كلاسيكو الأرض في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

الملعب: سانتياغو برنابيو

صافرة البداية: 5:15 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: عصام الشوالي

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

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