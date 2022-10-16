جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية والمواجهات النارية اليوم والقنوات الناقلة لها.

عنوان جدول مباريات اليوم الأبرز بدون منازع بالتأكيد هو كلاسيكو الأرض والقمة في الدوري الإسباني اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار منافسات الجولة التاسعة، حيث يترقب الجميع هذه المواجهة الكبيرة اليوم بين صاحبي المراكز الأولى في الليغا.

أيضًا ستحمل الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز قمة أخرى هذا المساء حين يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي، كما سيلتقي مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد والعديد من المواجهات الحماسية الأخرى.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة التاسعة



سيلتا فيغو ضد ريال سوسيداد – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

ريال مدريد ضد برشلونة – الموعد: 5:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1



الدوري الإنجليزي – الجولة 11

أستون فيلا ضد تشيلسي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد ضد آرسنال – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول ضد مانشستر سيتي – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 10

إنتر ضد ساليرنيتانا – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

نابولي ضد بولونيا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

هيلاس فيرونا ضد ميلان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 11

موناكو ضد كليرمون فوت – الموعد: 6:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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