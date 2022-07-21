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تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك اليوم في نهائي كأس مصر

منشور 21 تمّوز / يوليو 2022 - 10:57
فريق الأهلي المصري (المصدر: كووورة)
فريق الأهلي المصري (المصدر: كووورة)

يلاقي الأهلي غريمه الزمالك اليوم الخميس على أرضية ملعب القاهرة الدولي في مواجهة مرتقبة بين الغريمين التاريخيين على لقب كأس مصر.

وستقام المباراة القوية والنارية بين عملاقي الكرة المصرية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وبلال علام.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك اليوم في نهائي كأس مصر (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: أحمد عبد القادر وحسام حسن وصلاح محسن.

كلمات دالة:الأهلي المصريالزمالككأس مصرملعب القاهرة الدولية

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