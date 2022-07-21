تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

يتحدى الزمالك خصمه الأهلي اليوم الخميس في لقاء مرتقب وقوي يشهده ملعب القاهرة الدولي على لقب بطولة كأس مصر.

وستقام المباراة القوية والنارية بين عملاقي الكرة المصرية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وبلال علام.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي اليوم في نهائي بطولة كأس مصر (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جيسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، سيد نيمار.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد عبد الغني، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.