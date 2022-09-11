تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العروبة اليوم في دوري يلو السعودي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويسعى اليوم نادي الأهلي لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم في دوري يلو عند ملاقاة نادي العروبة ضمن منافسات الجولة الرابعة، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب "نادي العروبة" في تمام الساعة 7:05 م بتوقيت السعودية، والقنات الناقلة لهذا اللقاء هي القنوات الرياضية السعودية المجانية على قمر نايل سات.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العروبة اليوم في دوري يلو السعودي

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العروبة اليوم في دوري يلو تناقلتها بعض المواقع والمصادر السعودية، وبحسب ما ورد فإن المدرب المؤقت يوسف عنبر سيعتمد خطة لعب 4-2-3-1، ومن المقرر أن يدخل ضمن تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: محمد الربيعي

الدفاع: إبراهيم الزبيدي – عبد الباسط هندي – فهد الحمد – علي مجرشي

الوسط الارتكاز: هشام فايق – علي الأسمري

الوسط المهاجم: سلمان المؤشر – رياض بودبوز – هيثم عسيري

الهجوم: لويس غرابان

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