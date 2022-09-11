جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة.

وتغيب المتعة اليوم بعد قرار تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع بسبب وفاة الملكة إليزابيث، إلّا أن الإثارة تتواصل في بقية الدوريات مثل الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والفرنسي وغيرهم.

وأبرز لقاءات اليوم مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري، أما في الدوري الإيطالي يلتقي يوفنتوس اليوم مع ساليرنيتانا في منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو.

جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة الخامسة

ريال مدريد ضد ريال مايوركا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

إلتشي ضد أتلتيك بلباو – الموعد: 5:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

خيتافي ضد ريال سوسيداد – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

ريال بيتيس ضد فياريال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة السادسة

أتالانتا ضد كريمونيزي – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة السابعة

موناكو ضد ليون – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2

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